Fenerbahçe’yi Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren golü 47 bin kişi izledi

İSTANBUL(AA) - Turkcell’in uygulaması GollerCepte’de haftasının en popüler golü Fenerbahçe’nin forveti Andre Ayew’den geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasının en popüler golü Fenerbahçe’nin forveti Andre Ayew’den geldi.

GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında atılan toplam 22 gol, 316 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin kez takip edildi.



Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Trabzonspor-Galatasaray maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 4-0 kazandığı mücadeleyi 131 bin kişi izledi.



Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in dördüncü haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 351 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Rami’nin hatasını Tielemans affetmedi" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.





