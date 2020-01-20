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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor
- Sarı-lacivertliler, son 16 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibiyle rövanş maçında yarın karşılaşacak
Spor 20.01.2020, 09:51
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.
Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.