Fenerbahçe'nin yüzü Avrupa Ligi'nde güldü

İSTANBUL(AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde ağırladığı Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti.

20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

Fenerbahçe maçı ikinci yarıda aldı

46. dakikada Kadlec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

49. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmanın sektirdiği top ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'e geldi. Bu oyuncunun kafayla içeriye şişirdiği topta kaleci Chudy'nin elinden seken top altıpasın içinde Slimani'nin önünde kaldı. Cezayirli futbolcunun boş kaleye vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

54. dakikada soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Eljif, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Ayew'e aktardı. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

57. dakikada rakip yarı alanın ortalarında toplu buluşan Ayew, topu soldan bindirme yapan Eljif'in önüne bıraktı. Makedon oyuncu da meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda Chudy topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

64. dakikada Hasan Ali'nin ortasında altıpasın önünde topu iyi kontrol eden Slimani'nin vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan Ayew'in ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Slimani'nin golleriyle kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibine kalesinde de önemli bir şans tanımadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda aradığı golü İslam Slimani'yle 51. dakikada bularak 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı futbolcunun kafa golüyle 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 yenerek D Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Slovak ekibi ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yenerek 6 puanla liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise ikinci maçından da puan alamadı ve haftayı 4. sırada kapattı.

3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, 3 maç sonra galip geldi.

Bu maça kadar oynadığı son resmi müsabakada Dinamo Zagreb ve Çaykur Rizespor'a farklı kaybeden sarı-lacivertliler, derbide de Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0 geçti ve 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor galibiyettinden sonra ilk kez kazanmayı başardı.

Kadıköy'de Avrupa hasreti bitti

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de 2 yıl sonra galip geldi.

Kadıköy'de son galibiyetini 24 Kasım 2016'da Ukrayna temsilcisi Zorya'yı 2-0 yendikten sonraki 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Sarı-lacivertliler, bu kötü istatistiğe Slovak temsilcisini yenerek son verdi.

Slimani gol hasretini bitirdi

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu Slimani, 4 maçlık gol hasretine son verdi.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Süper Lig'de Kayserispor'a atan Slimani, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Spartak Trnava karşısında 2 gole imza atan Slimani, bu sezonki gol sayısını da 3'e yükseltti.

Mehmet Topal 500. maçına çıktı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıktı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında İslam Slimani'nin yerine oyuna dahil olan Mehmet Topal, profesyonel kariyerinde 5. kez dalya dedi.

Fenerbahçe grupta ikinci sırada yer aldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci hafta karşılaşmalarının ardından Dinamo Zagreb zirvede, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

İkinci haftada Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht'i aynı skorla yendi.

Grupta ikide iki yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. İlk galibiyetini elde eden Fenerbahçe ise ikinci sırayı aldı.

Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe'nin Anderlecht'e konuk olacağı haftada Dinamo Zagreb ise Spartak Trnava deplasmanına çıkacak.

İkinci haftanın ardından D Grubu'nda oluşan puan durumuTakımlarO G B M A Y Av P Dinamo Zagreb220061+56Fenerbahçe210134-13Spartak Trnava210112-13Anderlecht 200203-30