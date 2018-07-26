Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'den Gomis'e teşekkür

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Swansea City'den kiraladığı Ganalı futbolcu Andre Ayew, kendisi için hoş geldin mesajı yayımlayan Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis'e teşekkür etti.

Andre Ayew, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Bafetimbi Gomis'i etiketleyerek , "Teşekkür kardeşim. Trafik tavsiyelerinden faydalanacağım ve bana güzel şeyler anlattığın bu harika şehirde doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

Gomis, Swansea Ctiy'den takım arkadaşı olan Ganalı futbolcu için, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış gitme. Florya'da buluşalım. Böylece daha az trafik görürsün." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman