Fenerbahçe'nin konuğu Medipol Başakşehir

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligdeki ilk 7 maçında 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Muhaber: Hilmi Sever