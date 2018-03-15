Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

İSTANBUL - (AA) -

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.

Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

Galatasaray'a karşı 3 galibiyet

Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:

Tarih

Kulvar Maç Skor24 Ekim 2010Süper LigFenerbahçe-Galatasaray 0-018 Mart 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe1-27 Aralık 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe 3-1

17 Mart 2012

Süper LigFenerbahçe-Galatasaray 2-222 Nisan 2012Süper Lig (Süper Final Grubu) Galatasaray-Fenerbahçe 1-212 Mayıs 2012Süper Lig (Süper Final Grubu) Fenerbahçe-Galatasaray 0-012 Ağustos 2012TFF Süper KupaGalatasaray-Fenerbahçe3-216 Aralık 2012Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe2-112 Mayıs 2012Süper LigFenerbahçe-Galatasaray 2-122 Ekim 2017Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe0-0Beşiktaş'la 11 kez

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.

Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.

Muhabir: Erkan Tiryaki