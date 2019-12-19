Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.