Fenerbahçe'nin en istikrarlısı De Souza

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza oldu.

Sarı-lacivertli ekibe 2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, takımının vazgeçilmez oyuncularından biri durumunda.

Süper Lig'de ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30 karşılaşmada forma giyen De Souza, bu sezon 33 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı terletti.

Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat'tan sonra teknik direktör Aykut Kocaman'ın da vazgeçilmezlerinden olan Josef de Souza, bu sezon süre aldığı 33 lig müsabakasının 32'sine ilk 11'de başladı.

Toplamda 2 bin 867 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de en fazla şans bulan Fenerbahçeli oyuncu oldu.

Neustaedter ve Giuliano takipte

Josef de Souza'yı Rus stoper Roman Neustaedter ile Brezilyalı Giuliano Victor de Paulo takip etti.

Ligde 32 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de forma giyen Neustaedter, 2 bin 814 dakika ile De Souza'nın ardından en istikrarlı isim olarak dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında 16 müsabakada oynayarak Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Giuliano ise ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırdı ve en fazla forma giyen oyuncular sıralamasında 3. basamağa geriledi. Ligde oynadığı 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, 2 bin 598 dakika sahada kaldı.

En golcü Giuliano

Ligi 78 golle tamamlayan Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Giuliano oldu.

Bu sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Brezilyalı oyuncu, attığı 14 golle takımının gol yükünü çekti.

Roberto Soldado ve Jose Fernandao, Giuliano'nun ardından dokuzar golle takımlarına en çok gol katkısı veren isimler olarak ön plana çıktı.

Mathieu Valbuena 7, Aatıf Chahechouhe 5, Nabil Dirar ve Vincent Janssen 4'er, Josef de Souza, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Alper Potuk ile Ozan Tufan 3'er, Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı 2'şer, Hasan Ali Kaldırım da sezonu 1 gol ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekibin hanesine yazılan 6 gol ise rakip futbolcular tarafından kendi kalelerine gönderildi.

Kart raporu

Fenerbahçeli futbolcular, bu sezon yapılan 34 maçta 4 kırmızı, 72 sarı kart gördü.

Geride kalan sezonda 1 kırmızı, 8 sarı kart gören Martin Skrtel, sarı-lacivertli takımın en hırçın futbolcusu oldu.

Birer kırmızı kartı bulunan Alper Potuk 6, Luis Neto 4, İsmail Köybaşı 3 sarı kartla cezalandırıldı.