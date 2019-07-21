Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başladı

GRAZ (AA) - Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yoğun yağış altında gerçekleştirildi.

İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına açık kısmı koşu ve pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Kaleci Altay ilk kez eldiven ile çalıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, elindeki atelin çıkmasından sonra sarı-lacivertli takımda ilk kez eldivenlerini giyerek çalıştı.

Altay'ın sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle eline atel takılmış ve bu üç gün önce çıkartılmıştı.Eljif Elmas kadroda yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas ise kamp kadrosunda yer almadı.



Milli takımlarıyla maçlar oynayan Reyes, Isla ve Dirar Avusturya kampına katılmadı. Bu 3 oyuncu İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarına dahil olacak.



Sarı-lacivertli takımda Barış Alıcı ile Bursaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Okan Turp da Avusturya kampına getirilmeyen oyuncular arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında şu oyuncular yer aldı:



Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç

İlk hazırlık maçı Wolfsburg ile

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını 22 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

Fenerbahçe, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

Muhabir: Hilmi Sever