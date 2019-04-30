Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta Volkan Demirel'in sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamaları, Sadık Çiftpınar'ın da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü görevlisi Gökhan Kandemir'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.











