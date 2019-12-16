Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Spor 16.12.2019, 09:02
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
banner230

İSTANBUL (AA) - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.

Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:46
Öğle 12:42
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@