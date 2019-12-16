Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

İSTANBUL (AA) - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.

Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.