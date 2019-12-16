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Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Spor 16.12.2019, 09:02
Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.
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