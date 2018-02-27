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Fenerbahçeli Fernandao, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusunu disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurdu.

27 Şubat 2018 Salı 18:27
Fenerbahçeli Fernandao, PFDK'ye sevk edildi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamada, Fernandao'nun, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig ekipleri Bursaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir'in de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

Muhabir: Süha Gür

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Spor
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