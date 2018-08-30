Fenerbahçe'den orta sahaya takviye

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Brezilya temsilcisi Gremio'nun orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın transferi için hem futbolcu hem de kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtilerek, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır." denildi.

Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan Jailson, ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcu, kulübüyle 2017 yılında, Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Muhabir: Erkan Tiryaki



