Fenerbahçe'den kura değerlendirmesi

MONACO - ÖMER AYDIN

Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin yapıldığı Monaco'daki Grimaldi Forum'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonada yarışacak tüm Türk takımlarının iyi kura çektiklerini kaydeden Başar, "Tüm Türk takımlarımıza UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dilerim. Tüm takımlarımızın çektiği kuranın iyi bir kura olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe olarak yenebilecekleri rakiplerle eşleştiklerini aktaran Başar, "Güçlü bir kadroya sahibiz. Yeni sezona belki istediğimiz sonuçla başlamamış olabiliriz. Ancak sonraki maçlarda daha iyi performans göstererek Avrupa Ligi maçlarına iyi hazırlanacağımıza inanıyoruz. Rakiplerimizi hem içeride hem de dışarıda yenebilecek kabiliyete sahip olduğumuzu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Başar, takımın durumu ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Şimdi tabii ki önümüzde Avrupa Ligi'nde grup maçları var. Biz bu maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Yarı final ya da final gibi hedefler koymaktansa biz her maça birer birer hazırlanarak, takımımızı iyi hazırlayarak, rakibimizi iyi analiz ederek çıkacağız. Şimdi baktığımızda her ne kadar yenebileceğimiz rakipler olsa da, futbol bu, maç sahada kazanılıyor. Tüm hazırlıkları yapmakla birlikte önemli olan sahaya çıkmak. Girdiğiniz pozisyonları değerlendirmek, gol yememek, rakibinize iyi baskı kurmak. Biz bunların hepsini yapabileceğimize inanıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkarak bir sonraki tura geçmek olacak."

Muhabir: Ömer Aydın