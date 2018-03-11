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Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

11 Mart 2018 Pazar 20:36
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
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MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

5. dakikada sol kanatta Chebake ile paslaşan Boutaib'in ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mina topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere attı.

21. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında Aytaç Kara ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Murat Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Adem Büyük filelerle buluşturdu ancak maçın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

31. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan Hasan Ali Kaldırım ile kullandığı köşe atışında ceza sahasında Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe atışında, Dirar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Mehmet Topal'ın kafasıyla dokunduğu top, kaleci Ertaç'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Neustaedter, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

61. dakikada Giuliano'nun ara pasında topla buluşan Fernandao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Aynı dakikada Chebake'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Adem Büyük topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Mehmet Topal'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dirar, yerden ortasını yaptı. Sadık Çiftpınar'ın araya girdiği pozisyonda meşin yuvarlak kornere çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alper Potuk'un ceza sahası sağ köşesinden ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Giuliano topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın sağından filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Muhabir: Emrah Gökmen

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Spor
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