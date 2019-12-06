Fenerbahçe'den evinde farklı galibiyet

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği ile karşılaştı, 7 golün atıldığı maçta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi.

3. dakikada Emre Belözoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği topla kale sahasının önünde buluşan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı.Gençlerbirliği savunması ofsayt itirazıyla duraklarken, Rodigues'in şutunda topu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kurtardı.

9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan yerden yaptığı orta Serdar Aziz'e çarparak ceza sahasının sağ çaprazında Sio'nun önünde kaldı. Topu düzelten Sio'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Muric'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açtığı için iyi bir vuruş yapamayan Rodrigues'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Isla'nın ceza sahasına girerek kale sahasına çıkardığı topu müsait durumdaki Muric, ıska geçti. Muric'in vuramadığı topla arka direkte buluşan Rodrigues'in şutunda, top ters köşeden direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Isla'nın ceza sahasının sağ tarafından yaptığı ortaya kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Muric, topu filelere yolladı: 1-1.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasından topu alan Gustavo, biraz sürdüğü meşin yuvarlağı yaklaşık 25 metreden plase şutla sağ direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1.

35. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre'nin aşırtma vuruşunda, top önce kaleci Ertaç'a sonra Emre'ye çarparak auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe, 3. golü buldu. Muric, ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden kayarak meşin yuvarlağı aldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, zor açıya rağmen topu ağlara göndererek, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Fenerbahçe, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

İkinci yarı

68. dakikada Muric'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'nin zayıf şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

75. dakikada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, şık bir gole imza attı. Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Ferdi, ceza yayına girmeden şutunu çekti. Ferdi'nin vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

78. dakika Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Stancu'nun ceza yayına girerek çektiği şutta top filelerle buluştu: 4-2.

87. dakikada Fenerbahçe, 5. golünü buldu. Tolgay Arslan'ın verdiği ara pasla ceza sahasına giren Rodrigues, topu boş durumdaki Kruse'ye çıkardı. Kale sahasının içindeki Kruse de meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 5-2.

Çok gollü maçta Fenerbahçe, sahadan 5-2 galip ayrıldı.