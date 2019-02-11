Fenerbahçe'de Zenit maçı hazırlıkları tamam

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda, UEFA listesinde bulunan oyuncular ile olmayanlar ayrı gruplar halinde çalıştı.

Tam takım halinde gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Zenit maçının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından kampa girdi.

Muhabir: Süha Gür



