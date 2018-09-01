Fenerbahçe'de yabancı sayısı aştı

İSTANBUL - SÜHA GÜR

Sezona, başkanını, yönetimini ve teknik ekibini değiştirerek yeni bir yapılanmayla giren Fenerbahçe, kadrosunu da baştan aşağıya yeniledi.

Transfer döneminde kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, geçen sezon başı kadroda bulunan 7 oyuncuyla ise yola devam etmedi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin göreve gelmesiyle transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson Marques Siqueira, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'yi bonservisiyle takıma kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, Andre Ayew, İslam Slimani ve Yassine Benzia'yı ise kiraladı. Bu isimlerde Ayew ve Benzia'nın satın alma opsiyonu sarı-lacivertlilerde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu transfer döneminde, geçen sezon başı kadroda yer alan Jose Fernandao, Ahmethan Köse, Giuliano Victor de Paulo, Josef de Souza, Luis Neto, Samed Karakoç ve Vincent Janssen ile de yollarını ayırdı.

Geçen yıl kiralık olarak takımdan ayrılan Salih Uçan, aynı şekilde Empoli'ye gönderildi. Fenerbahçe, 4 yıldır başka takımlara kiraladığı Beykan Şimşek'in sözleşmesini ise karşılıklı olarak feshetti.

Sadece bekler değişmedi

Fenerbahçe, transfer döneminde sadece beklerinde değişikliğe gitmedi.

Kaleci, stoper, ön libero, merkez orta saha, forvet arkası, hücumun kanatları ve santrfor pozisyonlarına en az bir oyuncu takviyesi yapan sarı-lacivertliler, savunma beklerinde ise transfere ihtiyaç duymadı.

Transfer dönemi karlı geçti

Fenerbahçe, bu sezon en karlı transfer dönemlerinden birini geçirdi.

UEFA'yla olan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması sebebiyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 futbolcudan 25 milyon avro kazandı.

Jose Fernandao'yu 2.5 milyon avroya El Wahda'ya satan Fenerbahçe, Giuliano Victor de Paulo'yı 10.5 milyon avroya El Nassr'a, Josef de Souza'yı ise 12 milyon avroya El Ahli'ye gönderdi.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile Diego Reyes'e bonservis ücreti ödenemezken, diğer 9 oyuncuyu yaklaşık 18 milyon avro harcayarak transfer etti. Sarı-lacivertliler, oyuncu gelir-gider dengesinde yaklaşık 7 milyon avro kar etti.

Transferde gençlere ağırlık verildi

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcularla dikkati çekti.

Geçen sezon ağırlıklı olarak ilk 11'de forma giyen Josef de Souza (29), Giuliano (28), Fernandao (31) ve Luis Neto (30) gibi yaş ortalaması yüksek oyuncularla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, transferde ise gençlere ağırlık verdi.

Kadrosuna bonservisiyle kattığı oyuncuların tamamını genç isimlerden seçen Fenerbahçe, kiraladığı futbolcularda ise tecrübeyi tercih etti.

Sarı-lacivertlilerin bonservisiyle transfer ettiği futbolcular arasında en yaşlı isim kaleci Harun Tekin (29) oldu. En genç futbolcularda ise 18 yaşındaki Berke Özer ve 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ön plana çıktı.

Sarı lacivertlilerin bu isimler dışında kadrosuna kattığı oyunculardan Jailson 22, Michael Frey 24, Barış Alıcı 21, Diego Reyes 25 ve Tolga Ciğerci 26 yaşında bulunuyor.

Kiralık oyunculardan Yassine Benzia 23, Andre Ayew ise 28 yaşında. Fenerbahçe'nin 29 yaşından büyük tek transferi ise Cezayirli santrfor İslam Slimani (30) oldu.

Yabancı sayısı aştı

Fenerbahçe, yabancı sayısı sınırlamasını aştı.

Türkiye Futbol Federasyonuna, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynatmak için 14 yabancı futbolcu ismi bildirecek Fenerbahçe'de bu sayı şu anda 15 oldu.

Fenerbahçe, bir isme lig lisansı çıkarmayacak. Bu ismin ise büyük bir ihtimalle kaleci Carlos Kameni olması bekleniyor.