Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrenin ilk gününde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç, konuşmalarını yaptı.

Genel kurulun divan başkanlığına Vefa Küçük'ün seçilmesiyle başlayan kongrede önce Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun faaliyet raporları okundu.

Toplam 38 üyenin konuşmasından sonra ilk olarak kürsüye başkan adayı Ali Koç çıktı.

Daha önce açıkladığı projeleri hakkında bilgi veren Ali Koç, Fenerbahçe'de değişimin zamanının geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sayın Başkanım siz Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz. Fenerbahçe tarihinin işinize gelmeyen yönlerini yok saydınız. Her başarıyı kendinizde gördünüz, her başarısızlığı başkalarında aradınız. Ben size, hesap veren, şeffaf bir kulüp vadediyorum."

Aziz Yıldırım ise 3 Temmuz sürecinin henüz bitmediğini ve bu yüzden tekrar görev istediğini anlatarak, "Ali Koç seçilirse bir para girişi yapacağını söyledi. Sen ne para veriyorsan aynısını ben vereceğim. Gel sen futbolu yönet, amatörü ben yöneteyim, ikimiz de aynı parayı koyalım. Ne sen kazan ne de ben kazanayım, kulüp kazansın. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Listeler

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler:

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.

Yedek üyeler:

Ekrem Eray Arda, İlyas Bulcay, Yahya Uğur, Barış Göktürk, Levent Kınay, Yasemin Merçil, Murat Salar.

Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler:

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler:

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

Kongreye "sınav" arası

Vefa Küçük, kongreye, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ara verdi.

Kongrenin yapıldığı Ülker Stadı'nın yanında bulan Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesinde sınava giren öğrencilerin, stattan çıkan yüksek ses nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.

Sınava giren öğrencilerin velileri de kongrede çıkan sesin okulun içine kadar geldiğine dikkati çekerek stadın önünde protestoda bulundu.

Vefa Küçük de tezahüratlarda ve alkışlarda bulunan genel kurul üyelerini bu yüzden sık sık uyardı. Uyarıların işe yaramaması üzerine Küçük, kongreye öğle saatlerinde yaklaşık 1,5 saat ara verdi.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ibra edildi

Denetleme Kurulu raporunu okumak için kurul üyesi Doğan Yeşin kürsüye çıktı.

Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihlerinde toplam gelirinin 148 milyon 178 bin lira, toplam giderlerinin ise 397 milyon 456 bin lira olduğunu açıkladı.

Doğan Yeşin, 01.01.2018 - 01.04.2018 tarihlerinde ise toplam gelirin 103 milyon 644 bin lira, toplam giderlerin ise 175 milyon 100 bin lira olduğunu duyurdu.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ise asbaşkan Şekip Mosturoğlu okudu.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2018 yılı bütçesi de kabul edildi.

Oy pusulaların rengi belli oldu

Başkan adayları Yıldırım ve Koç'un yarın yapılacak seçimde, oy pusulalarının rengi belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın oy pusularının rengi sarı, Ali Koç'un ise beyaz oldu.

Sarı-lacivertlilerin kongresinin ilk günü sona erdi. Kongrede başkanlık seçimi yarın 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Muhabir: Erkan Tiryaki, Süha Gür

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}