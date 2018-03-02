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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af

Fenerbahçe'de devre arası kampına götürülmeyen ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ozan Tufan affedildi.

02 Mart 2018 Cuma 14:47
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de devre arası kampına götürülmeyen ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ozan Tufan affedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir takımdan ayrı çalışan futbolcumuz Ozan Tufan, hocamız Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda takımla çalışmalara başladı." denildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, devre arasında Antalya'da yapılan kampta Ozan Tufan ile ilgili, "İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu. Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Tufan, bir süredir çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyordu.

Muhabir: Emrah Oktay

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