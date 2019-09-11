Fenerbahçe'de Mehmet Ekici A takım listesinde yok

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 2019-2020 sezonu 28 kişilik A takım oyuncu listesinde, tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici'ye yer vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almıyor.
Öte yandan, Galatasaray Kulübü de Norveçli futbolcusu Martin Linnes'i yabancı kontenjanı sebebiyle 28 kişilik A takım oyuncu listesine dahil etmedi.
Muhabir: Süha Gür