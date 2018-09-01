Fenerbahçe'de kötü gidiş sürüyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Lung'un sağından auta gitti.

12. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Slimani'nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un yanından filelere gönderdi: 1-0.

21. dakikada Valbuena'nın sol kanattan pasıyla savunmanın arkasına sarkan Slimani'nin şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Deniz Türüç'ün orta sahanın gerisinden gönderdiği pasıyla Fenerbahçe savunmasının arkasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Chery'nin ceza sahası dışında yerden çektiği sert şutta, kaleci Harun soluna gelen topu uçarak çıkardı ve ardından kontrol etti.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Mensah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına ortaladığı topa kimse müdahale edemedi. Kale önünde yerden seken meşin yuvarlak, kaleci Harun'u da yanıltarak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada Ayew'in sağ kanatta ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada Rotman'ın kafasından seken topu Slimani kontrol etti. Cezayirli oyuncunun penaltı noktasının önünden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

61. dakikada Kayserispor skora yeniden denge getirdi. Bilal Başacıkoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Skrtel, kafasıyla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

69. dakikada Kayserispor öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta altıpas içinde yerden seken top, kaleci Harun'un solundan filelerle buluştu: 2-3.

71. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Lopes'in sağ kanatta ceza sahasının hemen dışından yaptığı ortada arka direkte Umut Bulut'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

79. dakikada ceza yayının hemen dışında yaşanan pozisyonda Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uyarması üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Ümit Öztürk, Eljif'e faul yaptığını belirlediği Şamil Çinaz'ı 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ardından Soldado'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Ayew'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top Soldado'nun önüne düştü. Soldado'nun yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

9 yıl sonra üst üste üç mağlubiyet

Lige sahasındaki Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenilerek üst üste 3 maçtan da puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, 9 yıl sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında mağlup oldu.

Son olarak 2009-2010 sezonunun 13, 14 ve 15. haftalarında puan alamayan sarı-lacivertliler, 9 yıl aradan sonra kötü istatistiğini tekrarladı.

En kötü sezon başlangıcını egale etti

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde dördüncü haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu egale etti.

Sarı lacivertli takım, en son 1971-1972 sezonunda ilk dört haftayı 3 puan ile tamamlamıştı.

Kayserispor'a karşı 5 maçta tek galibiyet

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan sadece birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 biterken Kayseri'de kazanan taraf ise 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oluştu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip gelmişti.

Sarı-lacivertliler, son olarak sahasında ağırladığı sarı-kırmızılı takıma 3-2 yenildi.

İki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

İç sahada 5 maçlık galibiyet serisi bitti

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de sahasında yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, ligde geçen sezonun 28. haftasındaki Osmanlıspor müsabakasıyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda çıktığı 5 karşılaşmada rakiplerine puan vermemişti.

VAR kırmızı kart getirdi

Kayserisporlu Şamil Çinaz, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla kırmızı kart gördü.

Maçın 80. dakikasında Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyen hakem Ümit Öztürk, Şamil'e Eljif Elmas'ın ayağına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Kayserispor ilk kez kalesinde gol gördü

Karşılaşmayı kazanan Kayserispor, bu sezon kalesinde ilk kez gol göldü.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk üç haftasındaki müsabakalarda Antalyaspor'u 2-0 yenip, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Öte yandan Kayserispor, son 3 sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçlarda üçer gol attı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi ile 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynadığı maçlarda 3-3 berabere kalmıştı.

Maç sonunda gerginlik

Karşılaşmanın sonunda Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti tribünde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra soyunma odasına giderken, futbolculardan Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başacıkoğlu sahada kutlamalara devam etti. Bunun üzerine Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu futbolculara sevinçlerini abarttıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Futbolcular arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Hamza Yerlikaya da izledi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da karşılaşmayı izledi.

Yerlikaya, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Muhabir: Emre Doğan, Emrah Oktay