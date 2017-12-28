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Fenerbahçe'de izin başladı

Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 8 günlük izin başladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:55
Fenerbahçe'de izin başladı
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 8 günlük izin başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularına devre arası nedeniyle izin verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, ikinci yarı hazırlık kampı için 5 Ocak Cuma günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanacak.

Burada 13 Ocak'a kadar çalışacak sarı-lacivertli takım, daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanBelek Turizm MerkeziFenerbahçeFutbolSporSÜPERLİG
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