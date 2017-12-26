Fenerbahçe'de istatistik lideri Giuliano

İSTANBUL (AA) - Emrah Oktay - Süper Lig'de sezonun geride kalan ilk yarısında Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı Giuliano de Paula oldu.

Sezonun ilk haftası geride kaldıktan sonra Rusya kulübü Zenit'ten transfer edilen Giuliano, sarı-lacivertli ekipte 16 maçın tamamında forma giydi. Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçında yedek soyunan Brezilyalı futbolcu, son 15 müsabakada ise ilk 11'de şans buldu. 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bin 373 dakika sahada kaldı.

Giuliano'yu vatandaşı Josef de Souza takip etti. Forma giydiği 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkan De Souza, bin 351 dakika formasını terletti.

Bu futbolcuları, tamamı ilk 11 olmak üzere 15'er maçta süre alan Rus Roman Neustaedter ile Faslı Nabil Dirar izledi. Neustaedter, bin 315 dakika, Dirar ise bin 197 dakika süre buldu.

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında forma giyen 25 futbolcudan en az süre alanı 6 dakika ile Muhammed Samed Karakoç ve 23 dakika ile Ahmethan Köse oldu.

En golcü Giuliano

Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 34 kez havalandıran Fenerbahçe'de en golcü isim olarak da Giuliano ön plana çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında 12 futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu futbolcular, ağları 33 kez havalandırırken, Gençlerbirliği maçında Halil İbrahim Pehlivan topu kendi kalesine gönderdi.

Takımın en fazla süre alanı olan Giuliano, rakip fileleri 8 kez havalandırarak, sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde en skorer ismi olarak dikkati çekti. Brezilyalı futbolcuyu 5 golle Mathieu Valbuena ile üçer gollü Roberto Soldado ve Ozan Tufan takip etti.

Fenerbahçe'de hücum oyuncularından 3 gollü Roberto Soldado, 2 golü bulunan Vincent Janssen ile ilk yarıda gol sevinci yaşayamayan Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe ile sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Robin van Persie beklentileri karşılayamadı.

Kart raporu

Fenerbahçeli futbolcular, sezonun ilk yarısında 4 kırmızı, 45 sarı kart gördü.

Geride kalan 17 maçta birer kırmızı ve dörder sarı kart gören Martin Skrtel, Luis Neto ve Alper Potuk, bir kırmızı ve 3 sarı kartla cezalandırılan İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli ekibin en hırçın futbolcuları oldu.

Fenerbahçe'de Giulinao, Dirar, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Van Persie, Oğuz Kağan Güçtekin, Fernandao, Ahmethan Köse ve Muhammed Samed Karakoç sezonun ilk yarısında hiç kart görmedi.







