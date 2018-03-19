Fenerbahçe'de başkan adayı Koç: Şampiyonluğu, başkanlığa bin kere tercih ederim

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Ali Koç, Yeşilköy'deki WOW İstanbul Hotels & Convention Center'da yapılan "Büyük Buluşma" programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini aktararak sözlerine başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap veren Koç, şöyle konuştu:

"Burada 4 bin 600 kişi var. Bu kadar kalabalığın önünde ilk kez konuşma yapıyorum. Tarihimize yön verecek seçime az kaldı. Üzülerek söylüyorum, bölücükle suçlanma noktasına geldim. Her görüşü saygıyla karşılayıp saygıyla cevap veririz. 2015 kongresinde geleceğin Fenerbahçe'ye yakışacak başkan adayı olarak gösterilme gururunu yaşadım. Onur duydum, şeref duydum ancak sonrasında sadece aday olmamızla beraber bir anda onlarca iftirayla karşı karşıya kaldım. Bu, beni derinden yaralamıştır. Madalyonun diğer yüzü var. Hiç üzülmeyin, bana inanın ve destekleyin. Vazgeçersek sokağa çıkamayız. Büyük konuşmayalım, Allah'ın izniyle diyelim, mücbir bir şey olmasın. Şunu da sormadan geçemeyeceğim, madem böyle bir Fenerbahçeliydim, 2015'te neden camiaya yakışan başkan adayı olarak gösterildim. O süreçten bu yana benim bilmediğim bir şey mi oldu? Aday olmamdan başka bir şey değişmedi. Zamanlamam beğenilmedi belki ama oradan buraya gelecek bir sebep göremiyorum. Ben başkasına böyle ithamda bulunsam vicdanım sızlar. Nasıl vicdanları sızlamıyor, anlamıyorum."

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın geçen haftaki Türkiye ziyaretiyle ilgili kendisine yapılan suçlamalar olduğunu belirten Koç, "Efsane kaptanımız Alex'in Türkiye'ye gelmesiyle ortaya atılan bölücülük yapıştırması, bugün başka bir boyut kazandı. Şampiyonluğu, başkanlığa bin kere tercih ederim. Yanlış adrese bunları yapıyorsunuz. Alex geliyor benden biliyorlar, sponsorluk, üniversite kaynağında sıkıntılar benden biliniyor. Camia bölünüyor benden biliniyor. Ben ne kadar kötü Fenerbahçeliymişim ki benden soruluyor. Allah korusun sportif başarısızlık gelirse onu da benden bilecekler. Başkanımızın bende emeği çoktur. 2006 yılında beni yönetime davet etmese buralara gelemeyebilirdim. Saygıda hiçbir zaman kusur etmem. Bu iş bittiğinde sonuç ne olursa olsun birbirimizin yüzüne bakacak konumda olmalıyız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"6 bin 800 kemik oyumuz var"

Ali Koç, internette açtıkları siteye kongre üyelerinin yoğun bir şekilde bilgilerini gönderdiğini aktararak, "Biz bugüne kadar sadece kendi projelerimizi, felsefemizi aktardık. Kulüpte gördüğümüz yanlışları ise dile getirmek dışında kimse hakkında hayali senaryolar üretmedik. 'Bu şekilde seçim kazanamazsın, kiminle dans ettiğinizi biliyor musunuz.' şeklinde eleştiriler aldık. Bizler çıktık, sizler de bu eski kalıplardan çıkın lütfen. Biz bir yola girdik, ok yaydan çıktı. Söz konusu Fenerbahçe ise benden daha kefilini bulamazsınız. Kurduğumuz siteye bugün net bilgilerini veren 6 bin 800 üyemiz var. Buna da bizim kemik oyumuz diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübe hatırı sayılır sermaye girişi yapacağız"

Önceliklerinin şeffaf ve mali yapı açısından özgür bir Fenerbahçe oluşturmak olduğunu kaydeden Koç, projelerini şöyle sıraladı:

"Bizden hayali, sırf seçim kazanmak için vaat edilmiş projeler beklemeyin. Bizim tek bir projemiz var, Fenerbahçe'yi şahlandırarak yeniden ait olduğu yere, yani zirveye taşımak. Bu konuda her şeyi yapacağımızın sözünü veremem, ancak sözünü verdiğimiz şeyleri yapacağımızın da garantisini veririm. Göreve geldiğimizde söndürmemiz gereken yangın var. İlk olarak tahmin ettiğinizden çok vahim durumdaki mali durum için seferberlik ilan edeceğiz. Bunun için bizlerin bir şey yapması lazım. Maddi manevi üzerimize düşen fedakarlıkları yerine getireceğiz. İlk işimiz kulübümüzün kasasına hatırı sayılır sermaye girişi yapmak. Bunun için işlemleri başlatacağız."

Ali Koç'un konuşması sırasında bir üyenin, "Ağanın eli tutulmaz." demesi üzerine salonda gülüşmeler oldu.

Futbol takımı projesi

Ali Koç, futbol şubesi için kısa, uzun ve orta vadeli planlarının olduğunu dile getirdi.

Futbolun baştan aşağı yapılanması gerektiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Futbolda günü kurtarma yaklaşımından uzaklaşarak kalıcı başarı için gerekli yatırımları şimdiden arıyoruz. Mevcut transfer politikasını sürdüremeyiz. Kısa vadede en büyük yatırımımız scout ağı olacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini baştan aşağı yenileyeceğiz. Türkiye'de değil dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısını oluşturmalıyız. Bunun meyvesi 5-6 senede alınır. Tohumları atmamız lazım."

Fenerbahçe Futbol Akademisinin hayalini kurduğunu ifade eden Koç, "Benden tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tesis sözü vereceğim. Bizim hayalini kurduğumuz akademide en az 7 sahanın olduğu, altyapı ve A takımın aynı tesiste olmasıdır. En kısa zamanda geleceğin tohumlarının yeşereceği tesisi camiamıza kazandırmalıyız. Hem A takım hem de akademi için konuştuğumuz, görüşmeye başladığımız scoutlar var. Kısa vadede Türkiye'de, uzun vadede ise Almanya'da bir pilot takımla iş birliğine gitmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Koç, sarı-lacivertli takımın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması için hala şansının olduğunu vurgulayarak, "Derbide şampiyonluk yolunda iyi bir fırsatı kaçırdık. Kalan 8 maçı kazanarak umudumuzu son dakikaya kadar koruyacağız. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut vardır. Biz Fenerbahçeliler olarak son düdüğe kadar şampiyonluğa inanıp tribünleri doldurup takımımıza destek olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Erkan Tiryaki