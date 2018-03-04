Fenerbahçe zirve yolunda yara aldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi

14. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Serginho, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

17. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Seleznov'a çıkardı. Ukraynalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

38. dakikada Giuliano ile verkaça giren Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak Lukac'tan döndü. Pozisyonun devamında Teleset Mobilya Akhisarspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Muğdat Çelik'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Kameni sağına gelen topu kornere çeldi.

49. dakikada Dirar'ın sağdan ortasında ön direkte altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Giuliano, kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.



57. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında arka direkteki Dirar'ın indirdiği topu Giuliano altıpas gerisinde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2.



59. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, 3. golü buldu. Sağ kanatta buluştuğu topla Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrılan Eray Ataseven'in ortasında altıpasa hareketlenen Larsson, uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.



67. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı bir kez daha 1'e indirdi. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, topu uygun durumdaki Chahechouhe'ya çıkardı. Faslı futbolcu, ceza sahası ön çizgisinin hemen içinden yaptığı düzgün vuruşla, topu kaleci Lukac'ın solundan ağlara yolladı: 2-3.



90+3. dakikada Giuliano'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun içeri çevirdiği topa altıpasta uygun durumdaki Fernandao dokunamayınca, savunmadaki Dany topu kornere attı.



Mücadele, konuk takım Teleset Mobilya Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Emrah Oktay