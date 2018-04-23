Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Şener Özbayraklı'nın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekti ve yükseklik kazandı. Penaltı noktasının gerisinde topu önünde bulan Chahechouhe'nun gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0

20. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado'ya pasını attı. Soldado, kaleci Boffin'i geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-0

24. dakikada sağ taraftan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı kornerde Djourou'nun ters kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topa De Souza vurdu, savunmadan seken meşin yuvarlağı Neustaedter ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Celustka'nın ortasında Doukara'nın vurmak istediği top, savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hakan Özmert'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu takip eden Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

36. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Savunmada Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon'a çarpıp, Doukara'nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahasından sert şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1

44. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı kullanamadı. Hızlı gelişen atakta kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Dirar, ceza sahasında boş pozisyondaki Giuliano'ya pasını attı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta top, savunmadan döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

49. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Doukara'nın pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, yaklaşık 25 metreden sol çaprazdan çok sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.



55. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışına açıldı. Bu bölgedeki Hakan Özmert'in gelişine vuruşunda, yerden seken topu kaleci Volkan Demirel kontrol etti.



62. dakikada Fenerbahçe 3. golünü buldu. Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Dirar'a pasını attı. Dirar, ceza sahasına girer girmez boş pozisyondaki Giuliano'ya topu aktardı. Brezilyalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 3-1

81. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Valbuena, sol taraftan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcu, açısını düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Boffin sağına gelen topu köşeden çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.



90. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Chahechouhe, ceza yayı önündeki Giuliano'ya topu gönderdi. Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Valbuena'ya bıraktı. Fransız futbolcu, ceza yayı üzerinden ayak içiyle köşeye yaptığı plase vuruşta fileleri havalandırdı: 4-1



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Muhabir: Hilmi Sever