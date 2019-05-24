Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

İSTANBUL (AA) - Metin Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç başkanlığındaki yönetim olarak 3 Haziran 2018'de göreve geldiklerini belirterek, "Göreve başladığımız tarihten bir süre sonra yönetim anlayışımızdaki farklı görüşler sebebiyle uygun görülen görevlerimden 2018 kasım ayında istifa etmiştim. Bunun en büyük sebebi kulüp için planladığımız çalışmalara, uzun vadeli planlamalara, yapısal reformlara ve yeniden yapılanmalara şahsım adına katkı sağlayamadığımı görmem oldu." ifadelerini kullandı.
Yönetim anlayışının, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanması olduğunu aktaran Şen, şunları kaydetti:
Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Metin Şen, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle birlikte yola çıktığımız ve kader birliği yaptığımız yönetim kurulundaki tüm dostlarıma, bizlere bu asil görevi teveccüh ederek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine, yönetimde olduğum sürece desteklerini, yönlendirmelerini, fikirlerini, olumlu ya da olumsuz eleştirilerini esirgemeyen Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarımıza, en önemlisi de beni değerli ekibine dahil ederek yönetim kurulu üyeliğine layık gören başkanımız Sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi sunuyor bundan sonraki görev süresinde kendisine ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Son olarak kendimi bir hizmet neferi olarak gördüğüm Fenerbahçe'mize bundan sonra başarı dolu yıllar diliyor, konumum ne olursa olsun kulübümün emrinde olacağımın ve hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum."