Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve kulübün resmi sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in, kulübün resmi internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise müsabakadaki hareketi ve tehdidi ile karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün antrenörü Hasan Şaş ile futbolcuları Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Garry Rodrigues'in saldırısı nedeniyle, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaraylı futbolcu Mariano Filho'nun ise talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Galatasaray'da ayrıca kulüp görevlileri Uğur Yıldız, Fahri Yılmaz, Eray Sözen ve Hande Sümertaş'ın talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildikleri ifade edildi.

Fenerbahçe'de PFDK'ye gönderilenler

Fenerbahçe Kulübünün ise aynı karşılaşmada 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde futbolculardan Roberto Soldado ve Jailson'un saldırısı nedeniyle tedbirli olarak, PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de kulüp görevlileri Bülent Ataş ve Ali Bozan'ın talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Beşiktaş ve Sivasspor PFDK'de

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'un ise Atiker Konyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un yanı sıra Boluspor futbolcusu Yusuf Emre Gültekin'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Muhabir: Süha Gür