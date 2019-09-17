Fenerbahçe TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.
Alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen müsabakada kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonları incelemek için toplandı.
Fenerbahçe Kulübünün incelemelerin ardından TFF'ye maçın tekrarlanması için itirazda bulunacağı belirtildi.
Muhabir: Emre Doğan