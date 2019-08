Fenerbahçe son dakika golüyle kazandı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçın 3. dakikasında Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Edin Visca, Fenerbahçe ceza sahası dışından sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Altay son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Deniz Türüç'ün sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Vedat Muric topa ayak koydu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın yerden pasında ceza yayı önündeki Deniz Türüç topa gelişine vurdu, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Crivelli, Jailson'u geçip ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Crivelli, sağ çaprazda dar açısına rağmen şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emre Belözoğlu'nun derin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Deniz, ceza sahasına girmeden pasını boş pozisyondaki Vedat'a attı. Kaleci Mert'i de geçen meşin yuvarlağı, Vedat düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından gol kararını iptal etti, oyun ofsayt atışıyla başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada sol taraftan gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, ceza sahası içine hareketlenen Visca'ya pasını attı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği şutta, yere de çarpan meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gol şansını değerlendiremedi. Mossoro'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Altay ile ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Visca, müsait pozisyonda şutunu attı. Kaleci Altay, ayaklarıyla gole izin vermedi, seken topu da kontrol etmeyi başardı.

64. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı kornerde Ozan Tufan penaltı noktası üzerinde topa kafayı vurdu, kaleci Mert üzerine gelen meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

77. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Tolga Ciğerci'nin yaptığı ortaya, altıpas önünde Vedat Muric kayarak vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada Edin Visca sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi, yerden içeriye çevirdiği topa Furkan Soyalp gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

83. dakikada Kruse'nin sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken topu, kaleci Mert yumruklamak istedi. Ceza sahası içine kısa düşen topa Zajc gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içinde topla buluştu. Ferdi'nin arka direğe yaptığı ortada Dirar, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamladı.

Muhabir: Hilmi Sever