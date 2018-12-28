Fenerbahçe, Real Madrid'i devirdi

İSTANBUL (AA) - Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 11., toplamda 14. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakada Randolph'le boyalı alandan sayılar üreten Real Madrid karşısında Vesely ve Melli'le pota altından basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Dış atışlardan sayılar bulan rakibi karşısında Vesely ile pota altından arka arkaya sayılar üreten Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası serbest atışlardan sayılar bulan Real Madrid, Fernandez'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 24-20. Hücumda ve savunmada ritmini kaybeden sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarı 32-32 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekti. Ayon'la pota altında üstünlük kuran Real Madrid'e Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı 5 sayıya (41-36) taşıdı. 6-0'lık seri yakalayan İspanyol ekibi, 28. dakikada öne geçti: 41-42. Çabuk toparlanan ve taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 48-44 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Ali Muhammed ile iç ve dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 34. dakikayı 57-56 önde tamamladı. Savunması sertleştiren Real Madrid, Tavares'in pota altından Fernandez'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 6 sayıya taşıdı: 57-63. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Guduric ve Vesely'in sayılarıyla yakaladığı seriyi Datome'nin basket faulü ile 8-0'a getiren Fenerbahçe, sahadan 65-63 galip ayrıldı.

Hasta olan Sloukas kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.

Müsabakayı 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Pero Antic de takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Makedonyalı oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar salonu doldurdu

Sarı-lacivertli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmada salonun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına destek oldu.