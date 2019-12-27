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Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı
Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 27.12.2019, 17:17
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.
Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
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