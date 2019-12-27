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Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 27.12.2019, 17:17
Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

#spor
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