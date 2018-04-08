Fenerbahçe-Osmanlıspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında takımında son maça göre tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Kayserispor'u 5-0 yendikleri maça göre zorunlu bir değişikliğe gitti.

Kayserispor maçın gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aatıf Chahechouhe'nin yerine Kocaman, ilk 11'de Alper Potuk'a görev verdi.





- Alper Potuk 7 hafta sonra





Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, Süper Lig'de 7 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerle ligde son olarak 20. haftadaki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan Alper, sonraki 7 karşılaşmanın 6'sında yedek kalmış, 1 müsabakada ise cezası nedeniyle kadroya girememişti.





- Fenerbahçe'de 2 eksik





Fenerbahçe, Osmalıspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-kart cezalısı Chahechouhe ile sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, bu isimlerin dışında Ozan Tufan'ı da geçen haftalarda olduğu gibi yine maç kadrosuna dahil etmedi.





- Soldado ilk kez 3 maç üst üste





Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste ilk 11'de forma şansı yakaladı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında gelen Soldado, bu maça kadar lig, kupa ve Avrupa'da üst üste en fazla iki karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Soldado, ligin 26. haftasında Galatasaray, 27. haftasında Kayserispor ve 28. haftasında ise Osmanlıspor maçlarında ilk 11'de forma giydi.





- Volkan Demirel ile Yalçın Ayhan el sıkıştı





Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel ile Osmanlıspor'un kaptanı Yalçın Ayhan arasındaki küslük bitti.

Yalçın Ayhan'ın Kasımpaşa'da oynadığı dönemde yaşanan tartışmadan sonra bu iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı.

Sahaya kaptan çıkan iki futbolcu, seremonide el sıkışmasa da hakemlerin yanına kale seçimi için gittiklerinde bu duruma son verdiler. İki futbolcu el sıkışıp birbirlerine başarı dileyerek, uzun yıllardır devam eden el sıkışmama durumlarına da son verdi.





- Tribünler diğer maçlara göre doldu





Fenerbahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu karşılaşmada tribünleri daha fazla doldurdu.

Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken sarı-lacivertli taraftarlar da Kadıköy'ü daha fazla doldurmaya başladı. Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin sarı-lacivertli taraftar takımlarına destek oldu.

Osmanlıspor'u desteklemek için İstanbul'a gelen 150 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.





- Osmanlıspor, AA'nın 98. yılını kutladı





Osmanlıspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.



Karşılaşma öncesi başkent temsilcisinin oyuncuları sahaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.





- Osmanlıspor'da da tek değişiklik





Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti.

Buz, geçen hafta Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de forma giyen Tortol Lumanza'yı yedek bıraktı. Bu ismin yerine Buz, ilk 11'de Musa Çağıran'a şans tanıdı. Musa da 7 hafta sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Osmanlıspor'da sakatlığı süren Özer Hurmacı, Raheem Lawal ve Payam Sadeghian ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul deplasmanında forma giyemedi.





