Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in sözleşmesini uzattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 1999 doğumlu futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin ile sözleşme uzattı.

Sarı-lacivertli kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre genç oyuncu, kulüp binasında gerçekleştirilen ve sportif direktör Damien Comolli'nin de katıldığı toplantıda yeni sözleşme imzaladı.

İmza töreni sonrası Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan Comolli, "Oğuz Kağan, çok yetenekli ve genç bir oyuncu. Bizim için büyük bir gelecek ifade ediyor. Aynı zamanda son 2 ayda çok büyük bir gelişim gösterdi." dedi.

Oğuz Kağan'ın Fenerbahçe'de güzel bir hikayesi olduğunu vurgulayan Comolli, şunları söyledi:

"Sözleşme imzalamadan önce aramızda konuşuyorduk. 8 yaşından beri Fenerbahçe'deymiş, yani 11 senedir Fenerbahçe'de. Altyapı olsun, A takıma katılması olsun ve şu an imzaladığı profesyonel sözleşme olsun gerçekten harika bir hikaye. Aynı zamanda altyapının neden var olduğunu gösteren bir olay. Elbette ki şu an ondan çok büyük beklentilerimiz var diyemem ama çok büyük umutlarımız var. Çünkü şimdiden çok büyük beklentiler içerisine girersek, onun omuzlarına büyük bir yük bindirmiş oluruz. Genç oyuncularımıza çok önem veriyoruz ve ileride de onlardan umutlarımız var. Değerlendirmek istiyoruz."

Fenerbahçe ile sözleşme uzattığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirten Oğuz Kağan Güçtekin ise, "Bu yeni yapılanmanın içerisinde şans bulduğum için çok mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe'ye daha çok faydalı olmaya çalışacağım. Profesyonel adımım geçen sene Fenerbahçe'de oldu ve bu sene Allah'ın izniyle mukavele uzattık. İnşallah futbolu da burada bırakmak istiyorum. Fenerbahçe aşığıydık, tribünden geliyoruz. Babam, ben sürekli maçları izlerdik." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Ercan Doğan