Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Kalede yine Harun Tekin'i oynatan Cocu, savunma üçlüsünü Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin ve Yassine Benzia'dan oluşturan Cocu, sağda Mauricio Isla, solda ise İsmail Köybaşı'na şans verdi.

Hollandalı çalıştırıcı forvette ise Andre Ayew ve İslam Slimani'yi tercih etti.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, 21 kişilik kadroda yer almadı.





- Cocu çift santrfordan vazgeçmedi





Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, MKE Ankaragücü karşısında yine çift forvet oynattı.

Son 4 resmi maçta çift santrfor ile takımını sahaya süren Cocu, MKE Ankaragücü karşısında da sistemini bozmadı.

Hollandalı çalıştırıcı, Michael Frey'i yedek soyundururken, ileri uçta İslam Slimani'nin yanında Andre Ayew'i görevlendirdi.





- Oğuz Kağan Güçtekin yaklaşık 9 ay sonra





Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Süper Lig'de yaklaşık 9 ay sonra ilk 11'de şans buldu.

Oğuz Kağan, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonun 20. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de forma giymişti.





- İsmail Köybaşı yeniden 11'de





Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Köybaşı, MKE Ankaragücü karşısında yeniden ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon 1'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si ise ligde olmak üzere toplam 3 maçta ilk 11'de oynayan İsmail Köybaşı, Cocu tarafından 4. kez ilk 11'de görevlendirildi.

Pozisyonunun aksine Demir Grup Sivasspor maçında sol açıkta forma giyen İsmail, MKE Ankaragücü karşısında da aynı yerde oynadı.





- Cumhuriyet Bayramı unutulmadı





Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında Cumhuriyet Bayramı unutulmadı.

Kulübün tüm branşlarını temsil eden sporcular ile hazırlanmış slayt gösterisi esnasında Fenerbahçeli futbolcular orta sahada bir araya geldi.

Öte yandan, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü taraftarları karşılaşma öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutladı.

Tribünlerde dev Türk bayrakları açan taraftarlar, Cumhuriyet'in 95. yılı nedeniyle tezahüratlarda bulundu.

Sarı-lacivertli takım sahaya, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu "Emanetin Baş Tacımız" yazılı pankartla geldi.

Ayrıca, takımlar sahaya 10. Yıl Marşı eşliğinde çıktı.





- İki takım taraftarından Beşiktaş'a tepki





Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü taraftarları, birlikte Beşiktaş aleyhinde tezahüratta bulundu.

Uzun süre siyah-beyazlıları aleyhine tezahüratta bulunan taraftarlar, daha sonra ise birbirlerini alkışladı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma esnasında kendi futbolcularının yanı sıra MKE Ankaragücü oyuncularını da tribüne çağırdı.

Başkent temsilcisinin taraftarları, statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, renkli görüntüler oluşturdu.



