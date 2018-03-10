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Fenerbahçe, Malatya deplasmanında

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler, 25. hafta maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

10 Mart 2018 Cumartesi 09:45
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkacak.

Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

2009'dan sonra ilki yaşayabilir

Fenerbahçe, Malatya deplasmanından puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde 13, 14 ve 15. haftalarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a üst üste kaybetmişti.

Fenerbahçe, daha sonraki dönemlerde ligde 3 maç üst üste mağlup olmadı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFenerbahçeFutbolMalatyaSporSÜPERLİG
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