Fenerbahçe maçlarında oyun oynayabilir miyim?

İdeal seçenek TJK mobil, bahisçiden beri Türkiye Süper Lig maçlarının kapsamlı bir resmini sunuyor.

1- Sezonun ana duyumları arasında Fenerbahçe başarısızlığı var. Takım, sanatçı sınıfına rağmen, tüm sezon boyunca gerçek potansiyelini gösteremez.

2- Sonuç olarak, şampiyona şansını kaybetmek lig bitmeden çok önce.

Takımın başarısız olmasının ana nedenleri arasında aşağıdakileri vurgulamakta fayda var:

savunucuların ve savunma orta saha oyuncularının zayıf oyunu. Sonuç olarak, sıralamadaki ilk kulüplerin TOP-8'i arasında takım en kötü orana sahip, oyun başına ortalama bir buçuk gol attı;

lider olabilecek bir liderin olmaması. Takımın kalifiye oyuncuları var, ancak aynı Luis Gustavo artık beş yıl önce sahip olduğu güce sahip değil;

avrupa pratiği eksikliği. Takım ikinci sezon için zayıf, geçen sezon Türkiye'nin en iyi takımlarından biri değil.

Takımın ilerlemesinin gelecek sezon kadar erken olması bekleniyor. İstanbul takımının liderliği, oyunculara şampiyona mücadelesinde iddialı görevler veriyor.

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