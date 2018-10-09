Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.



Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak karşılaşmanın biletlerinin, www.passo.com.tr internet sitesinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu güney kale arkası tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig Kart Gişeleri'nde satışa sunulduğu bildirildi.



Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşamamaları için www.passo.com.tr adresinden yükleme yapmaları tavsiye edildi.



Maçın bilet fiyatlarının 1. kategori 65, 2. kategori 43, 3. kategori 43, 4. kategori 43 ve misafir takım için 57 lira olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, Demir Grup Sivasspor'a ait tribün biletlerinin Fenerbahçe logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabileceği aktarıldı.

Açıklamada, İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe misafir tribününe ait biletlerin transfere kapalı olacağı, ayrıca bayan tribünü bilet satışlarının sadece stadyum gişelerinden yapıldığı kaydedildi.