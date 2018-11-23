Fenerbahçe Maccabi FOX'u İsrail'de devirdi

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 74-70 yendi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 mağlup durumda kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına da 41-36 geride gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 55-53 önde bitirdi. Marko Guduric'in son çeyrekte bulduğu 13 sayıyla rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Guduric'in yanı sıra 18 sayı kaydeden Kostas Sloukas, Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağladı. Maccabi FOX'ta Scottie Wilbekin ve Angelo Caloiaro 15'er sayı üretti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 8 galibiyetini aldı. İsrail ekibi ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
Muhabir: Mutlu Demirtaştan