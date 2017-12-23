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Fenerbahçe Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi

- Kulüp başkanı Yıldırım, proje kapsamında Konya'da bahçesine basketbol potası yaptırılan okulda açılışa katıldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:20
Fenerbahçe Kulübünün
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KONYA (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünce yürütülen "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Konya'da bahçesine basketbol potası yaptırılan okulun açılış töreninde yer aldı.

Süper Lig'de bu akşam Atiker Konyaspor ile yapacakları maç için Konya'ya gelen Yıldırım, Buhara Mahallesi'ndeki Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesine geçti.

Burada düzenlenen törende başkan Yıldırım, kurdele kesimi sonrası öğrencilerle fotoğraf çektirdi, ardından öğrenciler gösteri maçı yaptı.

Yıldırım, daha sonra okul müdürü İsmet Ersoy'un odasına giderek okul hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
1907 Okul 1907 PotaAziz YıldırımFenerbahçe
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