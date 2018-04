Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: Sayın Şenol Güneş tiyatro oynamıştır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'nda tatil edilen derbiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım, 1995-1996 yılında Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmayı hatırlatarak şöyle konuştu:

"1995-1996 yılında Trabzon'da Otto Baric'in sırtına bir taş geldi ve orada yere düştü. Sonrasında Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı, soyunma odasına gitti ve o gün Haluk Ulusoy, "Magnumla mı vuruldu, düştü" dedi. O gün Fenerbahçe hükmen mağlup edildi, 2 yıl ceza aldı, sonradan bu cezası 1 yıl Türkiye Kupalarına katılmamaya düştü. Sonrasında ben geldim, Fenerbahçe cezasını çekti ve ardından kupada yeniden oynamaya başladık. Masada alınan skora değil, sahada oynanarak alınan sonuca saygılıyız. Hocamız ve arkadaşlarımız, yarım kalan maçın o noktadan sonradan oynanmasını onlar arzu ediyorlar, ben ise maçın kurallar gereği Fenerbahçe'nin hükmen lehine tescil edilmesi gerektiğini söylüyorum."

Otto Baric'e o gün Türk medyasının ağır hakaretlerde bulunduğunu aktaran Aziz Yıldırım, "Şenol Güneş'le ilgili, Otto Baric'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, suçlamayı yaptı, Beşiktaş maçından sonra da bazı basın organlarında Şenol Güneş'in yaptığının yanlış olduğu yönünde haberler çıktı, bunun üzerine Şenol Güneş, yandım Allah der gibi televizyonlara açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama Fenerbahçe ile ilgili bir şey olduğunda her türlü konuşmayı herkes yapabilir ve söyleyebilir. Perşembe günü burada Sayın Şenol Güneş tiyatro oynamıştır. Ondan beklenen Şenol Güneş gibi filozofça konuşan, eğitimci bir insanın bu davranışın dışında o maçın oynanması için gerekli olan davranışı göstermesini hem isterdik hem beklerdik. O davranışı yaptıktan sonra istediği gibi konuşabilirdi ve haklı olurdu. Ama siz tiyatroyu yapacaksınız kafanıza dikiş atılmadan dikiş atıldığı pozisyonlarına gireceksiniz, hastanelere gideceksiniz. Kanama var, kanama yok tartışmalarına gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı oyuncuların karşılaşmanın ikinci yarısına provokasyon niyetiyle çıktığını iddia eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, ikinci yarıda oyuncularıyla Fenerbahçe'yi provoke etmeye çalışmıştır. Görüntüleri gördük, Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular 1995-1996 ve 2010-2011 yıllarındaki şampiyon olamalarının acısını her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Trabzon'la Fenerbahçe'nin arasından bunlar çekilmelidir, iki dost kulübü düşman etmek için her gün yeni bir çalışma yapıyorlar. Şenol Güneş Bursa'dan bağırıyor, burada havalar temiz diyor, Beşiktaş kulübüne gidiyor. Fenerbahçe neyse Beşiktaş kulübü de odur. Tüm arkadaşlarıma içerdeyken şunu söyledim en az sizler kadar temiziz. Şenol Güneş'in kariyerine saygı gösteriyoruz, o da Fenerbahçe'ye saygı göstermelidir. Beşiktaş'la Fenerbahçe Stadı'na geliyor bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Sen tahrik ediyorsun."

Derbi karşılaşma devam ederken kulüp idari menajeri Hasan Çetinkaya'yı aradığını açıklayan Aziz Yıldırım, "Hasan Çetinkaya'ya aradım, 'Git hakemle konuş, hakem tüm kredilerini tüketti, artık bu noktadan sonra yapacağı tek şey kaldı, tatil etmek, maçı bu noktaya getirdi.' dedim. Kendisine söyle dirayetli olsun dedim. Hasan bunu iletti, hakemin cevabı, 'Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim.' Sen provokasyon yapıyorsun. Sen kasıtlı gelmişsin o zaman. Beşiktaş, Galatasaray stadında korner köşelerinden daha fazla şeyler atılmıyor mu? Ne yapıyorsunuz, polisi çağırıp kalkanlar kalkıyor. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde sen temsilcilere ya da emniyete kenarda durun kornerler rahat atılsın demiyorsun. Stat müdürüne git emniyetle konuş, sahanın içine girsinler ve kalkanlarını kaldırsınlar dedim, onlar da hakem talimat verirse yaparız diyerek, yapmamışlardır. Birinin başına bir şey gelirse tatil ederim diyorsun, neden Ertuğrul'un Sivas-Trabzon maçında kafası yarılıyor kanlar içinde neden tatil etmedin." şeklinde konuştu.

"Kumpas var"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu olaylarda kumpas var." sözlerini kullanan Yıldırım, "Organize şube, spor şube incelemelerine devam ediyor, bittiği zaman tüm kamuoyu aydınlanacaktır. Son zamanlarda Passolig'de bizim maçlara girmek için çok miktarda Passolig alınmıştır. Kale arkalarında 300 yeni biletin olduğu ve kombine bileti olanların bazılarının rakip takım seyircisine verildiğini gördük. Şenol Güneş, oyuncunun gırtlağını sıkar bir şey denmez hakeme küfür eder bir şey denmez ama filozof gibi davranır sonra da ben yapmadım der, herkes doğal karşılar. Fenerbahçe olunca her olayda milat kelimesi geçer. Fenerbahçe'ye olmazsa kimseye bir şey denmiyor. Denizli maçı 16 dakika uzatıldı, 20 defa maç durdu, şampiyonluğu kaçırdık. O maç kriterlere, o gün maçın durdurulması ve lehimize karar verilmesi gerekmez miydi. Ne yapalım peki?" ifadelerine yer verdi.

Kimseyi tehdit etmek gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Her şeye saygılıyız, TFF ve kurullarının da bize saygı göstermek için doğru kararı vermesini de bekliyoruz. Bizim başka isteğimiz yok. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinden denemek bu ülkeye bir şey kazandırmaz. Bu camia iyice sıkışmış vaziyettedir. Bu camianın iyice sıkışması hepimizi rahatsız eder. Kurşunlanmışız, failleri bulunmalıdır, bulunmazsa bu kanayan yara devam eder. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü 24 Haziran seçimlerinden dolayı, bundan sonra her statta ya da her mahallede yeni olaylar yapabilir. Hepimiz uyanık olmalıyız. Burada yapılması gereken statlarda sahaya bir şey atılması ve küfür edilmesi gibi olayların olmaması için el birliği ile çalışmalıyız. Zarar Türkiye'nindir, yalnızca şahısların değildir. Bunu bilip buna göre davranalım."

Hakemlerin aralarında yaptığı konuşmaların da dinlenmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "İçeriye girince maçı tatil etmedi. Maç ne zaman tatil edildi? O bazı görüşmeler yaptı, onun için o kayıtların hepsine bakılsın, hakemlerin kendi aralarında telsizle yaptığı konuşmalar dinlensin. Maçın tatil kararını, Beşiktaşlı oyuncular içeri girdikten sonra tatil etti. Otto Baric olayında Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse Beşiktaş da aynı cezayı çekmelidir. Şekip Bey ve Aykut Hoca iyi niyetle, iki kulüp de yüz yıllık çınardır diyor. Hayır, kural ne diyor, sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesel bitmiştir. Yok koltuk atıldı, şu atıldı, bu atıldı, koltuk denen şey peruktur, para, çakmak atılmıştır, su şişesi girerken atılmıştır, bunun dışında olayı büyütmek yanlıştır. Trabzon'da otobüs kurşunlandı, Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma devam ediyor. Faili bize göre belli. Otobüs 40 kişi öldürmek için kurşunlanmıştır. Türk kamuoyu aydınlanması için ne yapmıştır, biz uğraşıyoruz ama basın neden yazmaz, neden sahiplenmez? Fenerbahçe olunca kimse kılını kıpırdatmaz. " şeklinde konuştu.

Yıldırım: Onlar Mehmet Topal'a, Hasan Çetinkaya'ya geçmiş olsun dedi mi?

Aziz Yıldırım da tüm kuralların ortada olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey ortada. Kurallar ortada. 1,5 senedir konuşuyor muyuz biz? Daha geçen hafta Göztepe'yle maçları vardı ve Demba Ba'yı transfer edeceklerini söylediler. Şekip Bey, Emenike için ceza aldı. Hiçbir şey ortada yok. Emenike beraat etti, kendisi hapis yattı. Türkiye'de savcılar yok mu? Birlikte konuşmak için hepimizin gerçek kimliğiyle ortada olması lazım. Biz kendi gerçek kimliğimizile ortadayız. Onlar değil Herkes samimi olacak, 'ben' demeyecek 'biz' diyecek. O zaman her yerde konuşuruz." sözlerini kullandı.

Yıldırım, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dememesi hakkında ise, "Hastaneye giden bir kongre üyemizle Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daha ileri gidip hastaneye gidecektik. Dediler ki 'Gitmeyelim orada, taraftar var.' Bunun için gitmedik. Onlar Mehmet Topal'a, Hasan Çetinkaya'ya geçmiş olsun dedi mi? Her şeyi bizden bekliyorlar." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, kendilerine karşı yapılan olaylarda da her zaman maçların devam etmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizerek, şu sözleri kullandı:

"Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor maç yaptı, olaylar çıktı. Diyarbakır'ın ligden düşürülmesi gerekiyordu. O olduğu zaman puan hesaplarına göre Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Biz memleket davası olduğu için hayır dedik. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ilk devre, hakeme bir şeyler attılar hakem düştü. Bizim oyuncular gittiler kaldırdılar, bizim oyuncular kaldırmasaydı, şu anda 2 puan bize ilave edecektiniz, biz 62 puanda, Galatasaray'dan da 1 puan silerseniz hepimiz 62 puanda olacaktık ama biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın kafası yarıldı, düştü ama oyuna devam etti. Aklında başka bir düşünce olsaydı, maça devam etmezdi. Onun için söylüyorum Şenol Güneş'ten beklediğimiz o da Fenerbahçe'ye saygı gösterme adına sahayı terk etmeyecekti, orada kalacaktı, maçı bitirecekti."

Aziz Yıldırım son olarak, Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde Fenerbahçe tribünlerinin sergilediği davranışı hatırlatarak, "Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı. Onu unutmasın, Fenerbahçe tribünleri, "Allah rahmet eylesin" tezahüratları yaptılar. Herkes dua etsin ki o stattaki tüm seyirciler aşağıya inmediler. O tahriklerle o seyirciler aşağıya inebilirdi, daha vahim olayları hepimiz yaşardık." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hilmi Sever