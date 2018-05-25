Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: 1 Milyon Üye Projesi Fenerbahçe'nin lokomotifidir

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hedef 1 Milyon Üye Projesi'nin önemine dikkati çekti.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Yıldırım ile başkan vekili Mithat Yenigün ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun katıldığı "Dönüşüm, Yeni Dönem" adında bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından kısa bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak. Barcelona, Bayern Münih'te statlar dolu. Spor kültürü orada gelişmiş. 1 Milyon Üye Projesi'nde 100 bine ulaştığımızda, tüzüğe madde koyacağız. Kulüp üyeleri muhakkak stattan kombine alacak. Oyuncu almadığınızda bugün kombine alınmıyor. Böyle olunca bütçe dengesiz oluyor. 1 Milyon Üye Projesi Fenerbahçe'nin lokomotifidir. Bu projeyi ilerletmek Fenerbahçelilerin görevidir. Bayrak sallamakla olmaz. 25 milyon taraftarımız var ve buraya 100 bin, 200 bin insanın üye olması lazım. Yakalandığımız kötü operasyonları atlatmamız lazım."

Fenerbahçe Evleri'nin önemine de vurgu yapan Yıldırım, "Fenerbahçe Evleri, bölgedeki insanların kulübe üye olmasıyla yapılıyor. Bu gelirleri başka türlü yakalayamayız. Saha gelirlerini 2-3 milyon daha artırırsınız. Diğer kalemlerle sağlayamazsınız. Halkın takımı Fenerbahçe, taraftarının sahip çıkmasıyla büyür. 'Ben Fenerbahçeliyim ama bir şey vermem, yönetim kötü, antrenör kötü.' demekle olmaz. Basketbolun 30 milyon avro bütçesi var. Sponsor 11 milyon, saha gelirleri 3 milyon avro. Bu açığı kapatan taraftar olmalı. Kur artınca taraftar da 'Bir şey veremeyiz.' derse hiçbir şey ilerlemez. Taraftar her şeye katılacak. Forma alıyorlar teşekkür ederiz ama diğerlerine de destek vermeliler." ifadelerini kullandı.

Sunumdan öne çıkanlar

Sunumda, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde, kazanılan sportif başarılar ile yapılan tesisleşme yatırımlarını anlatılırken, sarı-lacivertli kulübün mali yapısının 10 kat büyüdüğü savunuldu.

Sunumda, başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım'la yeni dönemde bütün branşlarda her sezon Avrupa'nın ilk 8 takımı arasında yer alınması, 2023'te gelirlerin yüzde yüz arttırılması gibi hedeflerin olduğu vurgulandı.

"Fenerbahçe ekolünün" oluşturulacağı ve Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girileceği iddia edilen sunumda, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi"ne de vurgu yapıldı.

"Futbol Yatırımları AŞ" adında bir oluşum kurulacağı ve buraya 5 tane İstanbul'dan pilot takımın katılacağı aktarıldı.

Basketbolda teknik ve sporcu kadrosunun korunacağı, voleybolda ise yabancı oyuncu transferi altyapı sayesinde en aza indirileceği belirtildi.

FB TV'nin dışında sadece Fenerbahçelilere değil tüm sporseverlerin ilgisini çekeceği yeni bir digital spor kanalının kurulacağı da sunumda yer aldı.

Uluslararası seviyede bir giyim markasının daha oluşturulacağı ve e-ticarete önem verileceği ifade edildi.

Mosturoğlu: "Bu birprojesi değildir"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu, sunumda anlatılan projenin gelecek hafta yapılacak seçimli olağan kongreyle alakalı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu projeler 1 yıl içinde yapılamaz. Bu yıl başlayacak ve önümüzdeki yıllarda gelişecek. Bu bir seçim projesi değil, kulübün projesidir. Bu vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe'sini oluşturuyor. Bu 3 yıllık bir hedef ama 2018'den itibaren Fenerbahçe'nin yol haritası. Kim olursa olsun bu yol haritası üzerinden yürüyecek."

Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'nin lideri için dünyaca ünlü bir isimle anlaştıklarını hatırlatan Mosturoğlu, "Altyapıdaki isim 18 Ağustos'ta gelecek. Dünya Kupası'na katılan Avrupa ülkelerinin birinin başında. Bu proje kapsamında da bu sezon en az bir pilot takımımız alt liglerde olacak." dedi.

Gelecek hafta yapılacak kongrede yönetimin değişse bile bu projeyi devam ettirmesinin faydasına vurgu yapan Mosturoğlu, "Bu bir hayaldir. Öncelikle hayali ortaya koyduk. En üst limiti ortaya koyduk. Eğer bir yönetim değişikliği olursa ve bu projeyi yürütürlerse Fenerbahçe kazanır. Uygulamazlarsa başka bir proje ortaya koyarlarsa kendi bilecekleri iş. Bu proje yarın hemen olmaz. Yeni gelen yönetim başka bir proje ortaya koyarsa zaman kaybeder. Bu proje uygulamaya konulursa diğer kulüplerin ekonomik olarak önüne geçilir." şeklinde konuştu.

Sportif başarının önemli olduğunu anlatan Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projede sportif başarıyı bir hedef olarak gösterdik. Avrupa'da bütün takımlarımızla ilk 8 içinde olmalıyız. Bu hedefi tutturmalıyız. İngiltere'de yayın gelirleriyle kulüpler büyüyor. Türkiye'de daha büyük bir operasyon yapmanız lazım bu gelirin büyümesi için. Vizyonumuzun büyümesi için 3 ayak var. Biri Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi, yeni televizyon kanalı ve yeni bir giyim markası. 3 büyük gelir kalemi oluşacak. Bunlara başlamamız gerekiyor. Yayın geliri maalesef ilerlemiyor. Diğer kalemleri yükseltmemiz lazım. Kendi futbolcumuzu üretmemiz lazım. Bu amaçla akademiyi kuruyoruz. Bu vizyonu benimsemezsek gelişemeyiz."

Sunumun ardından Aziz Yıldırım ile basın mensupları birlikte iftar yaptı.