Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Konya'da





KONYA (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi Vakfına (SOBE) ziyarette bulundu.

Ali Koç'a, Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezini ziyaretinde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eşlik etti.

Koç, eğitim merkezinde bulunan otizmli öğrenci ve aileleriyle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kas hastalığı bulunan Büşra Ateş, kelebek hastalığı olan Tuğra Kuyumcu ve 8 aylık hamile Şeyma Şeflek, Fenerbahçe kafilesini Konya'da konakladığı otelde ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile takım kaptanı Volkan Demirel'in katıldığı görüşmede, konuklara imzalı Fenerbahçe forması hediye edilirken, Büşra Ateş de kendi yazdığı "Ağlayan Kalpler" isimli şiirsel romanından Başkan Ali Koç ve kaptan Volkan Demirel'e verdi.

Büşra Ateş, ziyarette, Fenerbahçe'yi, Ali Koç'u ve kaleci Volkan Demirel'i çok sevdiğini söyledi.

Ateş, kitabının hikayesini ve duygularını şöyle anlattı:

"Hastalığımdan dolayı okula gidemedim ve eğitimimi evde aldım. Hastanede geçirdiğim zor günlerden sonra kendi hayatımdan yola çıkarak bu kitabı yazdım. Üniversite sınavında da bu sene psikoloji bölümünü kazandım. Amacım bu kötü günlerde insanlara bir yol çizebilmek, umut olabilmekti. Başkanımın da desteğini aldım bugün. Çünkü hep onunla tanışmak istiyordum. İçtenliğine, samimiyetine, iyi niyetine hep inandım. Takım olarak da güzel günler göreceğimize inanıyorum. Çünkü ben hayatımda hep kötü günlerin sonunda güzel bir şeyler yapabildim."

Kelebek hastalığı olan Tuğra Kuyumcu'nun babası Onur Kuyumcu da kendilerine bu fırsatı tanıyan Fenerbahçe Kulübüne ve Ali Koç'a teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da ziyaretçileri aynı şekilde Kadıköy'de de ağırlayacaklarını belirterek, onlarla fotoğraf çektirip getirdikleri formaları imzaladı.