Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Antrenman verileri kulüp dışına sızdırıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılmasıyla ilgili FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın disiplin ve performans yetersizliği sebebiyle kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Bahsi geçen oyuncuların takım oyunundan uzak bir görüntü sergilediğini belirten Ali Koç, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı. Genellemek gerekirse onlarda disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar var. Sonuçlar iyi gitmediği için istemediğim derecede soyunma odasındayım ve bazı şeyleri gözlemliyorum. En mutsuz günlerimizde bile bu 2 oyuncu şen şakrak. En azından benim arzuladığım, aşılamak istediğim, talep ettiğim bir ruhu yansıtmayan bir davranış içindeler." diye konuştu.



Kayserispor maçının ardından sorunlar konuşulurken soyunma odasında Chahechouhe'nun da söz aldığını aktaran Koç, şunları anlattı:



"Özelimizin sızdırılması kırmızı çizgilerimizden biridir. Sorunlarımızı sorduk. Ben çok sesliliğe inanırım. Aatıf konuştu diye cezalandırılacak değil. Aatıf; 'Takım olamadık, bu takım zayıf, geçen sene zayıf değildi ama bu sene daha zayıf' dedi. Buradaki olay bu 2 kişinin ahengi bozması ya da takım olmaya katkı sağlamaması. Dirar kadroya giremeyince bu, Aatıf için çok büyük memnuniyetsizlik oldu. Takım içinde gruplaşmalar var. Bu iki oyuncu da bunlardan biri. Aatıf, Dirar'ın oynaması için açık açık lobi çalışması yaptı. Aatıf ve Dirar takım içinde gruplaşmalar oluşturdu."

"Antrenman verileri kulüp dışına sızdırıldı"

Teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı ile ilgili açıklamayı bir plan çerçevesinde bekledikten sonra yaptıklarını vurgulayan Ali Koç, "Futbol takımı açısından bugün içinde bulunduğumuz durumda, bizim yaptığımız ya da yapmadığımız birçok aksiyonun etkileri olmuştur ama bu anlatacağım durumun da çok büyük etkileri olmuştur. Bu durum yaşandığı için puan durumumuz bu halde demiyoruz ama engellerin daha iyi anlaşılmasını, nelerle uğraştığımızın anlaşılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bahsi geçen 3 antrenörle, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman ve sportif direktör Damien Comolli'nin raporları çerçevesinde yola devam ettiklerini belirten başkan Koç, şöyle konuştu:



"Bu değişim sürecinde yumuşak bir geçiş için teknik kadronun kalmasının orta vadede yararlı olduğunu düşündük. Biz kendileriyle çalışmak istedik. Sezon açılışına birkaç gün kala bu ekip istifa etti. Biz de Aykut hocayı aradık. Hocamız da bizlerle çalışmaları için ekibine talimat verdi. Keşke bu adımı 4 ay önce atsaydık da bugün bunları konuşmasaydık. Bu arkadaşlara verilen sorumluluklarda aksaklıklar yaşanıyor. Bu kişiler, yeni ekibe yardımcı olma konusunda fark edilir şekilde isteksiz davranıyor. Takım içerisinde sorunları nasıl aşarız konuşmaları yapılırken Turgay Altay'ın tesisleri içinde, 'Bana ne, benim sorunum mu? Fenerliler düşünsün' diye beyanı var. Bu birkaç defa söyleniyor. Kayserispor maçının 2 gün sonrasında yoğun bir antrenman gerçekleştiriliyor. Dayanıklılık testi yapılıyor, onun arkasından 90 dakikalık bir çalışma gerçekleştiriliyor ve oyuncular tepki gösteriyor, hocaya söylüyor. Daha sonra bu çalışmanın tamamen yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bunun çok ağır sakatlıklara sebep olabileceği öğreniliyor. Alper Aşçı'nın sorumluluk alanı değiştiriliyor ve antrenman planlarına karışmaması söyleniyor. Süreç ilerledikçe görevlerinde aksaklıklar oluşuyor. Bu arkadaşlar mevcut işleyişin başarısız olması için çaba gösteriyorlar. Beşiktaş maçından önce soyunma odasına gelindiğinde yerde halı var. Bu halı ne diye soruyorlar, bu arkadaşlardan biri halıyı göstererek, 'Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız' diyor ve dalga geçiyorlar. 'Bu takımı yenemeyiz, kalitemiz yok, hoca bu işi bilmiyor' gibi yorumlarda bulunuyorlar. Motivasyonu düşürmek için çaba harcıyorlar. Maç berabere bitince bu sonucun hiçbir işe yaramayacağını, ne prim aldıklarını ne de hocanın gönderileceğini açık açık ifade ediyorlar. Spartak Trnava maçında da kamp yapılan otelde bazı oyuncular üzerinde özellikle olumsuz hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bazı oyunculara safınızı belli edin şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Maç öncesi Turgay Altay 'Yönetimden bilgi aldım hocanın görevden alındığı tebliğ edilmiş' şeklinde ifadeler kullanıyor. Yine halı stada geldiklerinde yere serilmiş. Bu sefer cenazeyi kesin kaldırıyoruz diyorlar. Ertesi gün kazandıktan sonra Samandıra'ya gidince 'Fenerliler maçı kazandınız ya yüzünüz gülüyor' diyorlar. Bunlar zaman içinde ortaya çıktı."



Ali Koç, yaşananlar üzerine bahsi geçen antrenörlerle yola devam etmeme kararı aldıklarını ancak kulüp içerisinden bilgi sızmasıyla alakalı şüphede oldukları için beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu arkadaşların işlerine bilerek cuma günü mesai sonrası son verdik. İçerideki eşyalarını toplamasınlar diye. En büyük vefa Fenerbahçe'ye. Bunu biz bilerek yaptık, hazırlıksız yakalansınlar diye. Ondan sonra kötü şeyler oldu. Bunu ne için yaptıklarını bilmiyorum fakat yaptılar. Bu arkadaşların bilgisayarlarında 28 Haziran'dan itibaren idman programları, performans verileri, idmanlarla ilgili tüm görüntüler, tüm istatistikler ve raporlar dışarıya sızdırılıyor. Kulübün kendi sisteminden kendi şahsi maile, onu da üçüncü kişiye sızdırıyorlar. Geçen senenin bütün idman verileri ve performans dataları hafıza olmadığı sebebiyle silinmiş. Sezon başından itibaren yardımcı antrenörlerden biri antrenman verilerini, kulüp dışına sızdırdı."

"Ersun Yanal planlarımız arasında yok"

Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın planları arasında bulunmadığını dile getirdi.

Taraftarın kulübün gerçek sahibi olduğunu hatırlatan Koç, "Yol haritası çizdik, bunun üzerinde ilerliyoruz. Arada düzeltmeler olacaktır ama büyük resim, ana hedef değişmemiştir. Fenerbahçe dışında yapılan her türlü tezahürat, çok ama çok olumsuz etki yapıyor. Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Uzun vadeli program çerçevesinde yok. Kızabilirsiniz, üzülebilirsiniz ama bilmenizi istiyorum ki şu anda böyle bir şey yok. Kendisiyle konuşmadık."

Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçları dışında verilen mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

Avrupa'nın en iyi erkek basketbol takımına sahip olduklarını ve bunu devam ettirmeleri gerektiğini anlatan Koç, Demir Grup Sivasspor maçına sponsor ile çıkacaklarını da taraftarlara müjdeledi.

Volkan Demirel'in kadro dışı kalması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan takım kaptanı Volkan Demirel'in, kendisine ve başkan vekiline saygısızlık yaptığını, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğünü belirtti.

Ali Koç, FBTV'ye yaptığı açıklamada, takımların sembol oyuncuları için büyük değişimlerin zaman zaman sıkıntılı durumlar oluşturabileceğini aktararak, Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için bardağı taşıran iki olay yaşandı. Dergi yazısının çıkacağı gün, Samandıra'dan bir haber geldi. Volkan Demirel, teknik direktör yardımcısı Erwin Koeman'ın üzerine yürümüş. Bir gün önce de haber geldi, 'birinin üzerine yürüyeceğim' demiş. Bir Volkan patlaması yaşandı. Samandıra'ya gittik, 'ne oldu' diye. Olayın sebebi, 'Erwin sen bana niye ters bakıyorsun.' 6 Türk futbolcumuz ve üç yöneticiyle konuşma yaptık, 'niye böye oluyor' diye. Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. Volkan önce bana bir nebze saygısızlık yaptı, sonra başkan vekilimize saygısızlık yaptı. Bizi konuşturmuyor bile. O işi uzattı, 'kes' dedik, uzattı. Sesini yükseltti, daha fazla detaylara girmeyeceğim. Kendisi ile birebir görüştüm, başkanına, başkan vekiline böyle bir ortamda ses yükseltme, saygısızılık gösterebilen kıdemli bir futbolcunun bizler yokken Samandıra'da nasıl bir etkisi olabileceğini istişare ettim. Gördüm ki Volkan'ın bir uyanması gerek. 'Yaptığın kabul edilemez, nasıl özür dileyeceksin?' dedim. Onu da yapmadı. Buradaki olay disiplinsizlik, yönetim kurulu seviyesinde saygısızlık, bunu gidermek için hiçbir şey yapmadı. Takım içinde liderlik rolünü yapmama, bir nebze mutsuz olma ve bunu belli etme. Böyle bir kararı iki gün düşündüm. Şahsımın gönlüne dokunan bir karar değil. UEFA listesinde bizim ikinci kalecimiz Volkan, üçüncü kalecimiz Erten. Ben bu riski alarak bu kararı verdim. Harun'a bir şey olsa Erten kaleye geçecek."

"Volkan beklentimizi yapmadı"

Son iki sezondaki düşük performansına ve tüm eleştirilere rağmen Volkan Demirel ile sözleşme uzattıklarını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Volkan için son iki sezon iyi geçmedi ama buna rağmen belki duygusal davrandım, belki romantik davrandım bilmiyorum, kötü performansına yaşına rağmen Volkan'a ihtiyacımız olduğuna inanarak sözleşme uzattık. Değişim sürecinin en büyük bayraktarlığını yapacağına inandığım için, pek çok aksi görüşe rağmen kontratının uzatılmasını istedim. Volkan'ın hayali 40 yaşına kadar Fenerbahçe'de oynamak. Hocamız da sportif direktörümüz de Volkan'ın büyük bir katkı sağlayacağına inandılar. İlk 6 resmi maçta birinci kaleciydi. Benfica maçları ve sonrasındaki iki maçta işler iyi gitmedi. Takım nispeten iyi oynamasına rağmen, performanstan dolayı bir kaleci daha lazım dedik. Harun'u transfer ettik. Volkan çok iyi bir Fenerbahçelidir, Fenerbahçe'ye bilinçli zarar vermek istemez ama bence bilinçaltı olarak da yeni ekip, yeni kadro ve kendine yakın olan birkaç personelin ayrılmasından etkilendiğini düşünüyorum. Belki kaleye başka birinin düşünülmesi, sonuçların kötü gitmesi de buna katkı yapmıştır. Volkan'ın sözleşmesini uzatırken ana isteğimiz takım olmamıza, kaynaşmamıza, yeni gelen ekibe yardımcı olmasıydı. Bu olmadı. Tersini yaptı demiyorum ama Volkan beklentimizi yapmadı. Kayseri maçından sonra 'takım olamadık' dedi ama sen ne yaptın takım olmak için. Kaynaştırdın mı, yemeğe çıkardın mı, sportif direktöre bir şey söyledin mi."

"Kimse Fenerbahçe'nin üzerinde değil"

Volkan'ın kadro dışı kalmasının sözleşmesinin feshedildiği anlamı taşımadığının altını çizen Ali Koç, "Dünkü davranışları Volkan'ın bugün bulunduğumuz durumu belirledi, bugünden sonraki davranışları yarın ne olacağını belirleyecek. İşi şuraya buraya, çektiler, 'vefasızlık' dediler, 'bir Alex yaşadık' dediler. Kimse Fenerbahçe'nin üzerinde değil. Kadro dışı kalması mukavelesinin feshedilmesi anlamına gelmemektedir. Bir oyuncu, çok iyi bir Fenerbahçelidir diye de başka bir oyuncudan farklı bir muamele görmesi bir yere kadardır. Disiplin çizgisini aştıysan yaptığının cezasını çekmeye hazır olmalısın. Mukaveleli oyuncumuzdur, arzum bundan sonra doğru hareketleri yapmasıdır. Bu bugünden yarına değişecek bir karar değildir. Onun da oturup düşünmesi gerek." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ve Ali Koç için olmak üzere iki Volkan Demirel'in olduğunu anlatan Ali Koç, "Fenerbahçe için Volkan'ın tartışmasız aidiyet duygusu yüksek, zaman zaman kendine hatta takıma da zarar verebiliyor. 495 maça çıkmış, 16 senenin büyük bölümünü kaptan olarak geçirmiş. Fenerbahçeliliği hiçbir şekilde tartışılmayacak bir oyuncu. Ali Koç için ise Volkan, 19-20 yaşında tanıdığım bir oyuncu. Volkan, kişilik olarak zaman zaman kızsam da sevdiğim biri. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok güzel bir ailesi var. O ailenin oluşmasında nikah şahitliği yaptım. Pazar günü ifade ettiğim gibi ilk ve tek evine gittiğim futbolcu. Çocuklarımın gönlünde çok farklı yeri var. Bu haberi duyduklarında çok şaşırdılar. Her anlamda baktığın zaman zor bir karar. Ne Damien Comolli ne Phillip Cocu benim inanmadığım kararı bana aldırtamaz." ifadelerini kullandı.

"İlk jübilesini yapmak istediğim oyuncu da Volkan Demirel'dir"

"Vefaya çok önem veren bir insanım. Ben bu kulüpte jübile işlerini yapmayı çok istiyorum." diyen Ali Koç, şöyle devam etti:

"İlk jübilesini yapmak istediğim oyuncu da Volkan Demirel'dir. Mehmet Topal'ın hayatındaki 500 maç geçen gündü. Volkan'ın 5 maç sonra Fenerbahçe'deki 500. maçı olacak. Yıllar sonra ilk jübilesi olan oyuncu olmasını çok isterim. Kaleciliği bıraktıktan sonra eğitimin en iyisini görüp Fenerbahçe'de kaleci antrenörü veya antrenör olarak hizmet etmesini çok isterim. Alex'le bu konunun hiçbir alakası yok. İnşallah Alex'e de sembolik bir jübile yaparız. Çocukluğumda jübile maçları ile büyüdüm. Böyle bir hayalim de var. İnşallah hayaller hayal kırıklığına dönüşmez, Volkan da bundan sonrasında dolduruşa gelmez, onun bunun gazına gelmez. Geçen 'Volkan meydan okumuş' dediler. 'Mışlı, muşlu haberler bunlar' dedim, hepimiz dikkatli olmalıyız."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Volkan Demirel'in eski başkan Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddiaları hakkında ise "Aziz Yıldırım ile görüşmüş' dediler. Doğru olması da gayet normal, 15 yıl Volkan'a başkanlık yapmış. Doğru mu, değil mi bilmiyorum. Çağırdıysa da gitmemesi yanlış olur. Sorunumuz ne biliyor musun, sözde kanaat önderi olan gazetecilerle yemek yemiyoruz. Ne söyleyeceksek açık açık söylüyoruz. O yüzden bu tip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun hiç Aziz Yıldırım ile alakası yoktur. İnşallah Volkan, tez zamanda aramıza katılır." ifadelerini kullandı.

Cocu ve Comolli'ye destek

Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'nun yanı sıra sportif direktör Damien Comolli'ye destek verdi.

Kendileri için en kolay şeyin teknik direktör değişikliği olacağına dikkati çeken Koç, "Değişim için yola çıktık. Bu değişime hala inanıyorum. Devre arasına kadar bir şey yapmayı uygun bulmuyorum. Şu aşamada hoca değişikliği yapmanın erken olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Cocu ile ilgili sıkıntıları Hollandalı teknik adama da söylediğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona Kuzey Avrupalılığı bırakıp ortamı ve şartları daha iyi anlaması gerektiğini anlattım. Bunu da yapıyor, çok çalışıyor. Zaman zaman tercihlerini sorguluyoruz ama bugün Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu sadece hocaya bağlamak ciddi anlamda yanlış olur. Arsene Wenger, Laurent Blanc, Tayfun Korkut'muş bunların hiçbiriyle ne istişarede bulunduk ne konuştuk. Hoca değişikliğinin faydasını görmüyorum. Oyuncularımız artık Cocu'nun etrafında birleştiler. Son birkaç maçı gördükten sonra iyi yolda olduğumuzu, düzeleceğimizi düşünüyorum."

Koç, sarı-lacivertli taraftarların lehine tezahürat yaptığı Ersun Yanal ile ilgili görüşlerini de aktararak, şunları söyledi:

"En kolayı 'Ersun hocayı getirdim' derim ama kulüp böyle yönetilmez. Uzun vadeli projeler için çıktım. Ersun hocayla uzun vadeli plan yapacağımıza inanmadığım için kendisini düşünmedim. Onun döneminden beri rahat maçlar izlemiyoruz. Güzel futbol oynattı ama diğer sezonlara baktığımızda uygun olmadığını düşünüyorum."

Fenerbahçe'nin içinden menfaat sağlayanların olduğunu ve bunların kalıntısının kaldığını vurgulayan Koç, "Dışarıya bilgi verenlerin sayısı azaldıkça içeridekilerin üstüne ister istemez geliyorlar. Damien Comolli'ye ben de kızıyorum. Gruplaşma konusunda daha sert önlemler alabilmeliydi. 6 hafta önce kendisine teknik heyette sıkıntı olduğunu söyledim. Dikkatli olmaları yönünde uyardım. Daha önce de söyledim, harekete geçmesi zaman aldı. Oyuncularımızın sırtının daha çok sıvazlanması gerektiğini belirttim. Bütüne baktığım zaman büyük resim değişmemiştir. Bu yolculukta büyük katkıları olacaktır. Onun pek çok sorumluluğu var." diye konuştu.

Oyuncularla ilgili yaptıkları sözleşmeler konusunda Comolli'ye yapılan eleştirilere yanıt veren Koç, "(Hırsız) diyorlar. Terbiyesizler, 'hırsız' diye suçlamak ne kadar ağır şey. Gizlilikten dolayı kontratları gösteremiyoruz. Birkaçınız var haddini aşan. Gelin bütün kontratları gösterelim. Geçmişte nasıl kontratlar yapılmış, bugün nasıl yapılıyor. Kim kaç para alıyor. Bu saldırılar aslında Damien'e değil, bana. Taraftarlarımız yanımızda dursun, benim bunlarla mücadele edecek gücüm var. Bizi tek üzen ve gücümüzü zayıflatan şey, taraftarlarımızın inancını kaybetmesidir. Biz sonuna kadar mücadele veririz. Mücadele ettiğimiz tek şey sahamızdaki rakiplerimiz değil, pek çok şeyle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Süha Gür