Fenerbahçe-Kayserispor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, geçen haftaki Göztepe müsabakasına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu, Kayserispor müsabakasına Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, İslam Slimani ilk 11'ini sürdü.

Hollandalı teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ı Kayserispor mücadelesinin başlangıç 11'inde oynatmadı. Cocu, bu futbolcuların yerine Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Reyes, Valbuena ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.

Genç teknik direktör, Volkan Demirel, Berke Özer, Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Roberto Soldado, Michael Frey, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli, Aatıf Chahechouhe'yu yedek kulübesinde bekletti.

Cocu, yabancı futbolculardan Nabil Dirar ile Carlos Kameni'yi 21 kişilik müsabaka kadrosuna almadı.





- Harun ve Reyes ilk maçına çıktı





Fenerbahçe'nin yeni transferleri Harun Tekin ile Diego Reyes, ilk kez resmi müsabakada sarı-lacivertli takımın formasını giydi.

Teknik direktör Cocu, Bursaspor'dan kadroya katılan Harun Tekin ile geride kalan sezonu Portekiz'in Porto takımında geçiren Reyes'i Kayserispor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdi.

Yeni transferlerden Michael Frey ise yedekler arasında maça başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Harun Tekin'e sevgi gösterilerinde bulundu.





- Yeni transferlerden dördü kadroda yok





Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yeni transferlerden dördüne kadroda yer vermedi.

Hollandalı çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci Kayserispor müsabakasının 21 kişilik isim kadrosuna dahil etmedi.





- Hasan Ali Kaldırım'a moral





Fenerbahçe taraftarı, son zamanlarda eleştirilen milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi tribüne çağırdıkları Hasan Ali Kaldırım'a, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümüzü kara çıkartma." şeklinde tezahüratta bulundu.

Tribünün önüne giden 28 yaşındaki sol bek, tişörtündeki Fenerbahçe armasını öptü ve alkışla taraftarlara karşılık verdi.





- Başkan Koç, sarı-lacivertlileri kapıda karşıladı





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibi Ülker Stadı'nın girişinde karşıladı.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyeti bulunan ve eleştirilerin hedefi olan Fenerbahçeli teknik ekip ve futbolculara moral verdi.





- Taraftarlardan yoğun ilgi





Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Büyük çoğunluğu dolan Ülker Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 40 bin sarı-lacivertli taraftar maçı izledi.





- Kayserispor, kadroyu korudu





Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ini bozmadı.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe müsabakasına da Silviu Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Rajko Rotman, Bernard Mensah, Bilal Başaçıkoğlu, Deniz Türüç, Tjaronn Chery ve Umut Bulut ilk 11'ini çıkardı.

Kayserispor'un yedek kulübesinde Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets, Oğuzhan Berber, Mert Özyıldırım oturdu.



