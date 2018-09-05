



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasının final maçı gibi olacağını söyledi.

Çalımbay, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyet çıkardıklarını, bunun da kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın geride kaldığını anımsatan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bütün takımlar son dakikaya kadar transfer kovaladı. Kendi oyuncuları gitti, başka oyuncular aldılar. Hemen herkes bir sürü oyuncu transfer etti, biz hariç. Lig yeniden başlayacak. Fenerbahçe ile çok önemli bir maçımız var. Rakibimizin Kayserispor'la oynadığı maçı izledik. Bize karşı aynı kadroyla çıkmayacaklar. Lige verilen arayı değerlendirecekler ve daha uyumlu bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe karşılaşması final maçı gibi olacak. Çok zor bir müsabaka. Eksikliklerimizi gidermeliyiz. Galip gelmekten başka hiçbir düşüncemiz yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız maçlar her zaman önemlidir. Bu karşılaşmalarda her şey olabilir. Tek hedefimiz bu maçı kazanmak. İlk 4 haftadaki hatalarımızı düzeltip çok iyi yaptıklarımızın da biraz daha üstüne koymalıyız."





- "Lig bana göre bundan sonra başlıyor"





Deneyimli teknik adam, milli takımlara çağırılan oyuncuları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hazır olmayan, sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımız var. Kısa sürede bunları iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Çok zor bir fikstür bizi bekliyor. Fenerbahçe maçından sonra Kayserispor ve Göztepe ile üst üste deplasmanda karşılaşacağız. Sonra da Beşiktaş ile içeride oynuyoruz. Zor maçlar. Bunları geçmek istiyorsak çok daha iyi mücadele etmeliyiz. Lig bana göre bundan sonra başlıyor."





- Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı





Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 4 günlük izinin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Futbolcular idmanda, koşu, topla ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.







