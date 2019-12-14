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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar...
Spor 14.12.2019, 18:46
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
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