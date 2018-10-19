Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.
Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Phillip Cocu'ya çiçek verdi. Sarı-lacivertliler, takımı havalimanından meşaleler yakarak uğurladı.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.