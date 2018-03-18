Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Süper Lig'de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.

İki sezonda 13'te 13

Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.